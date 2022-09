Karchouni: «Con la Juventus abbiamo capito una cosa! Inter famiglia»

Karchouni ha parlato al termine di Juventus-Inter Women, suo il gol al 93′ che ha permesso alla squadra di Guarino di evitare una sconfitta immeritata e portare a casa un punto prezioso (vedi report). La centrocampista francese in zona mista esprime molta fiducia nel progetto

UN SOLO OBIETTIVO – Ghoutia Karchouni è molto soddisfatta al termine del 3-3 tra la Juventus e l’Inter Women: «Per noi è fondamentale giocare bene perché la Juventus è una grande squadra ma noi vogliamo fare il nostro gioco contro la Juventus e contro tutte. Grande partita con la Juventus, siamo felici del 3-3. Cosa ho pensato al 93′ quando ho tirato al volo? Prima di controllare la palla e calciare, poi mi sono detta di essere stanca e di tirare subito. E ho fatto gol. Siamo molto felici perché adesso noi capiamo che possiamo fare una cosa quest’anno, cioè vincere contro tutti. Se noi giochiamo insieme cosi possiamo fare tutto. Obiettivo? Vincere».

CONSAPEVOLEZZA – Karchouni svela inoltre le parole di Rita Guarino al termine del primo tempo: «Cosa ci ha detto Guarino all’intervallo? Abbiamo cambiato la formazione di gioco, crediamo in noi stesse. Secondo me nel primo tempo abbiamo giocato bene ma senza fare gol, è un problema perché loro con due occasioni hanno fatto due gol. Guarino ci ha detto che se continuiamo così possiamo fare gol ma dovevamo crederci. Mi trovo i un grande progetto, sono molto felice di giocare per l’Inter perché è una grande famiglia, mi aiuta tanto sia in campo che fuori. Secondo me la Serie A Femminile italiana è un bel campionato».