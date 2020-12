VIDEO – Fiorentina-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Verona, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PAREGGIO DI RIGORE – Fiorentina-Verona 1-1 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Come mercoledì contro il Sassuolo la Fiorentina evita la sconfitta su rigore e fa 1-1 in casa. Dopo pochi minuti Antonio Barreca tocca inavvertitamente (e in maniera molto lieve) Eddie Salcedo: per l’arbitro Francesco Fourneau nessuna esitazione e rigore. Dopo un lungo consulto col VAR tiro dal dischetto confermato, realizza Miguel Veloso per il vantaggio del Verona all’8′. Non dura, perché undici minuti dopo Dusan Vlahovic viene colpito da Koray Gunter spalle alla porta: rigore anche qui, stavolta un po’ più netto. Dagli undici metri trasforma proprio il serbo, freddo così come era successo nel turno infrasettimanale. Ripresa con il Verona che ha le principali occasioni e che spreca un po’ troppo, per esempio quando Darko Lazovic si presenta solo davanti a Bartlomiej Dragowski ma non riesce a saltarlo. Così sono i viola, ancora senza vittorie in campionato sotto la guida di Cesare Prandelli, a sfiorare il 2-1 con un colpo di testa di Nikola Milenkovic di poco a lato. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.