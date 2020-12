VIDEO – Sampdoria-Crotone 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Claudio Ranieri Sampdoria

Sampdoria-Crotone, anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



LA CONFERMA – Sampdoria-Crotone 3-1 nell’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. La Sampdoria ottiene la seconda vittoria in tre giorni e si rilancia in classifica dopo un momento complicato. Sblocca il risultato Mikkel Damsgaard al 26′, in scivolata su cross basso di Jakub Jankto. Proprio quest’ultimo firma il raddoppio, con un diagonale su tiro sporcato di Antonino La Gumina dieci minuti più tardi. A un passo dal recupero, al 46′ del primo tempo, il Crotone riapre la partita: rigore per fallo di Albin Ekdal su Arkadiusz Reca, trasforma Simy. Il nigeriano non segnava dal 31 ottobre. Non basta: nella ripresa Claudio Ranieri fa entrare Fabio Quagliarella e il centravanti di testa su corner prolungato firma il tris nell’area piccola al 65′. Farebbe anche doppietta allo scadere, ma il VAR annulla la sua seconda incornata perché il rientrante Antonio Candreva (subentrato nel finale dopo lo screzio di inizio settimana) era in fuorigioco al momento del cross. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.