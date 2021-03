VIDEO – Crotone-Torino 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Serse Cosmi Crotone

Crotone-Torino, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ezio Scida.



RILANCIO – Crotone-Torino 4-2 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Primi punti per Serse Cosmi al Crotone, mentre il Torino torna a giocare (perdendo) dopo i tanti casi di Coronavirus e i due rinvii. Il match si sblocca al 27′, colpo di testa di Junior Messias sul braccio di Cristian Ansaldi che chiedeva un presunto fallo subito. Dal dischetto Simy spiazza Salvatore Sirigu, 1-0 su rigore. Proprio al 45′ Ansaldi si riscatta, con tiro-cross corretto in rete dall’ex Rolando Mandragora. Il Torino sfiora anche l’1-2, con un gran sinistro di Federico Bonazzoli sulla traversa. Invece è il Crotone a segnare, al 54′ con un tiro di Jacopo Petriccione sul palo raccolto da Messias, che impegna Sirigu prima del definitivo tap-in vincente di Simy. Il nigeriano va anche vicino alla tripletta, manda a lato dopo un palo di testa di Lisandro Magallan. Splendido poi il gol di Arkadiusz Reca, siluro mancino dai venti metri a dieci minuti dalla fine. Dovrebbe essere il punto esclamativo sul match, invece Antonio Sanabria (al debutto dopo una lunga positività, non legata ai tanti casi delle ultime settimane) trova un favoloso destro che riapre i giochi all’84’. Quasi avvia la rimonta, perché due minuti dopo Cordaz fa un miracolo per mandare sulla traversa un’altra gran conclusione di Amer Gojak. Rovina tutto Tomas Rincon, che già ammonito litiga con un avversario e si prende il secondo giallo. Al 94′ la chiude il Crotone, fa tutto Adam Ounas che ne salta due e fulmina Sirigu col sinistro. Di seguito il video con la sintesi di Crotone-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.