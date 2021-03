VIDEO – Verona-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Christian Kouamé e Rade Krunic in Milan-Fiorentina (Photo by Marco Luzzani/Getty Images via OneFootball)

Verona-Milan, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



MEGLIO IN TRASFERTA – Verona-Milan 0-2 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Nonostante un’infinità di assenze, ultima in ordine di tempo Theo Hernandez, il Milan torna a vincere. In avvio errore di Fikayo Tomori, ma Kevin Lasagna non ne approfitta e non inquadra la porta. Al 27′ fallo dal limite di Giangiacomo Magnani, punizione della quale si incarica Rade Krunic che con una gran traiettoria supera Marco Silvestri sul suo palo. Ed è un altro dei titolari per necessità di Stefano Pioli, Diogo Dalot, a firmare lo 0-2. Il portoghese al 50′ riceve palla da Alexis Saelemaekers, la lascia sfilare sul destro e piazza all’incrocio con Silvestri immobile. Solo dopo l’uscita di un pessimo Lasagna il Verona costruisce qualcosa, ma è troppo poco. E Krunic è ancora decisivo salvando sulla linea su colpo di testa di Marco Davide Faraoni. Milan a -3 dall’Inter in attesa della partita di domani contro l’Atalanta. Di seguito il video con la sintesi di Verona-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.