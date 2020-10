VIDEO – Consigli per gli acquisti: Teun Koopmeiners...

VIDEO – Consigli per gli acquisti: Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

Teun Koopmeiners AZ Alkmaar

Koopmeiners è la ventinovesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Il centrocampista olandese, già seguito da alcuni club di Serie A, pur avendo solo ventidue anni è una delle colonne dell’AZ Alkmaar in Eredivisie.

Nome: Teun Koopmeiners

Data di nascita: 28 febbraio 1998

Luogo di nascita: Castricum (Olanda)

Nazionalità: olandese

Altezza: 183 centimetri

Posizione: centrocampista – mediano

Piede: sinistro

Squadra attuale: AZ Alkmaar

Scadenza contratto: 30 giugno 2023

Cresciuto nelle giovanili dell’AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners svolge tutta la trafila col club fino ad arrivare all’esordio in prima squadra a diciannove anni, nel 2017. Colleziona, nella prima vera stagione coi grandi (2017-2018), trentadue presenze e due reti. Nell’annata successiva diventa un punto fermo dell’AZ Alkmaar e, grazie anche alla sua duttilità, gioca spesso da difensore centrale arrivando oltretutto a diventare il rigorista della squadra. Giocatore moderno, veloce, gioca sempre a testa alta e non ha paura di sbagliare. Un dato impattante è la statistica dei passaggi riusciti: quest’anno lo porta all’83% come precisione, quindi un regista con i fiocchi che è anche bravo nella fase difensiva.

Koopmeiners nasce come classico mediano davanti alla difesa, ma può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. È dotato di un’ottima visione di gioco e di un piede abbastanza educato. Capitano dell’Under-21 dell’Olanda, è bravo anche nelle conclusioni da fuori e spesso è abile anche nei calci piazzati. Il suo temperamento e la sua bravura a livello tattico sono le doti che lo hanno ben presto eletto come uno dei migliori prospetti dell’Eredivisie, che l’AZ Alkmaar ha solo sfiorato nella passata stagione. Di seguito un video con alcune delle giocate di Koopmeiners, tratto dall’account YouTube “SPORTS 360 SKILLS”.

A cura di Marco Lavalle.

