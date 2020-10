Dalic (CT Croazia): “Gol di Kramaric? Devo lodare anche Perisic!”

Zlatko Dalic Croazia

Dalic ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-1 della Croazia in UEFA Nations League contro la Svezia (vedi articolo). Il commissario tecnico della nazionale balcanica ha avuto parole d’elogio per Perisic, uno dei due giocatori dell’Inter impiegati.

PRESTAZIONE INCORAGGIANTE – È contento Zlatko Dalic dopo Croazia-Svezia: «Voglio fare le congratulazioni ai ragazzi. Abbiamo creato diverse buone occasioni da gol nel primo tempo, facendo anche un buon pressing, poi siamo calati. Bisogna però essere soddisfatti del risultato. Il gol di Andrej Kramaric? Quando è entrato in campo ha fatto il suo, ma devo anche lodare Ivan Perisic per aver fatto un ottimo sprint e avergli servito l’assist. Abbiamo tenuto bene la palla, gestito il possesso e creato diverse opportunità sia con Perisic sia con Josip Brekalo. I cambi di formazione hanno funzionato abbastanza bene».

Fonte: Vecernji list