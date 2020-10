Eriksen esulta per la Danimarca: “Importante e bellissima vittoria”

Eriksen è andato di nuovo in gol con la Danimarca, trovando la seconda delle tre reti nella vittoria per 0-3 in Islanda (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha festeggiato il successo più che la marcatura personale.

DUE SU DUE – Sosta per le nazionali fin qui prolifica per Christian Eriksen con la Danimarca. Il centrocampista dell’Inter, già in gol mercoledì nell’amichevole contro le Isole Far Oer, si è ripetuto anche questa sera a Reykjavik: suo il secondo dei tre gol per stendere l’Islanda in UEFA Nations League. Un nuovo messaggio anche per Antonio Conte, dopo le parole di venerdì e in vista del derby che si avvicina. “Importante e bellissima vittoria”, il commento di Eriksen su Instagram.