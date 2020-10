Croazia-Svezia 2-1: decisivo Perisic nel finale, 90′ minuti per Brozovic

Il match di Nations League Croazia-Svezia è terminato 2-1, grazie ad una rete all’84’ di Andrej Kramaric, su assist di Ivan Perisic. Novanta minuti di fatica per Brozovic

ASSIST MAN – Vittoria al fotofinish in Croazia-Svezia per la selezione di Zlatko Dalic. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa è firmato Nikola Vlasic (31′). Nella ripresa, pareggia Marcus Berg, ma a sei minuti dalla fine arriva la rete di Andrej Kramaric su assist decisivo di Ivan Perisic. L’ex Bayern Monaco ha lasciato il campo un minuto dopo il secondo vantaggio della Croazia. Novanta minuti filati, invece, per Marcelo Brozovic, che come Romelu Lukaku e Stefan de Vrij non viene risparmiato dal proprio ct.