VIDEO – Calhanoglu o Zielinski, Dzeko o Raspadori? I dubbi dei fantallenatori

Calhanoglu e Dzeko si candidano per essere tra i protagonisti di Juventus-Inter domenica sera a Torino. Una scelta che toccherà all’allenatore dell’Inter ma anche a ogni fantallenatore nelle prossime ore. A rispondere ad alcuni dubbi di formazione è la Redazione di Sky Sport

SCELTE DI FORMAZIONE – A centrocampo il turco Hakan Calhanoglu in Juventus-Inter oppure il polacco Piotr Zielinski in Atalanta-Napoli in campo? E in attacco, meglio puntare sull’italiano Giacomo Raspadori in Lazio-Sassuolo o sul bosniaco Edin Dzeko titolare? A queste e altre domande dei fantallenatori nel corso dell’ultima puntata di “Fanta Show” su Sky Sport 24 ha risposto la Redazione di Sky Sport, composta da Mario Giunta in studio con Stefano De Grandis e Andrea Marinozzi, più Valerio “Fayna” Spinella in collegamento. Avete fatto le vostre scelte? Di sicuro Simone Inzaghi non rinuncerà a Calhanoglu e Dzeko dal 1′ in Juventus-Inter…

