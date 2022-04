Panico: «Inter-Fiorentina Femminile sfida impegnativa! Voglia di riscatto»

Patrizia Panico alla vigilia di Inter-Fiorentina Femminile in programma sabato alle 14:30 allo stadio Breda, attraverso i canali ufficiali del club ha parlato dell’importanza della sfida e cosa si aspetta dalle sue ragazze.

ALLA VIGILIA – Patrizia Panico, coach della Fiorentina Femminile, in vista della sfida di domani contro l’Inter di Rita Guarino (QUI le convocate) ha parlato così: «La voglia di riscatto può fare la differenza a livello di motivazioni e di spirito. Mi aspetto un’Inter consapevole delle proprie capacità e delle proprie forze. La squadra è ben strutturata fisicamente, mi aspetto una squadra che voglia fare la partita. Io credo che la priorità oggi sia proprio il coraggio, ed è quello su cui ho lavorato questa settimana. Mi piacerebbe vedere giocatrici con spiccato coraggio. Contro il Milan abbiamo visto delle cose buone e contro l’Inter sarà un altro match impegnativo. Farò le mie valutazioni per mettere in campo una squadra molto competitiva».

Fonte: acfiorentina.com