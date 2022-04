Sabatini: «Scudetto al Milan? Sarei contento! Inter, responsabilità Inzaghi»

Sabatini nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato della lotta scudetto facendo riferimento alla stagione dell’Inter.

LOTTA SCUDETTO – Sandro Sabatini ha parlato della lotta scudetto soffermandosi in particolare sulle milanesi: «Se il Milan dovesse vincere lo scudetto io sarei proprio contento per tutti, anche per i tifosi! Però non è la squadra più forte, hanno almeno due squadre più forti davanti. Il momento dell’Inter? Vorrei ricordare che hanno perso Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen, cioè il 30% della squadra titolare e non è poco. Nonostante questo però l’Inter secondo me poteva fare di più rispetto a quanto visto, anche perché nel 2021 la squadra girava. Adesso l’Inter in questo 2022 si è persa, e la responsabilità qui è dell’allenatore. Da Simone Inzaghi mi aspettavo qualcosa di diverso rispetto lo standard. La formazione titolare è sempre quella, così come succedeva alla Lazio, e così un po’ si appiattiscono le motivazioni. L’Inter ha ancora il calendario migliore per potersela giocare da protagonista in chiave scudetto».

SWITCH – Sabatini dice la sua riguardo il possibile cambio nell’attacco nerazzurro: «Se l’Inter sostituisce Paulo Dybala con Lautaro Martinez dal punto di vista economico, forse, ci guadagna, ma dal punto di vista tecnico non farà bene. In Argentina li conoscono entrambi e fanno giocare Lautaro Martinez, non Dybala!».