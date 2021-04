VIDEO – Bologna-Inter, cinque perle del passato: Ronaldo da favola!

Bologna-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 che segna il ritorno in campo dei nerazzurri dopo lo stop forzato causa Coronavirus. L’Inter su Twitter si avvicina al match ricordando cinque gol messi a segno contro i rossoblù, tra i quali ne spicca uno in particolare

PERLE – Bologna-Inter è la sfida che stasera chiuderà la ventinovesima giornata di Serie A. Il club nerazzurro su Twitter si avvicina alla sfida ricordando cinque meravigliosi gol messi a segno contro i rossoblù: si inizia da Giampaolo Pazzini per proseguire con Esteban Cambiasso, Youri Djorkaeff, Alvaro Recoba e ovviamente Ronaldo. Buona visione!