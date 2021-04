Bologna-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Bologna-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventinovesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La decima del girone di ritorno. Dopo il mezzo passo falso del Milan, vincere sarebbe il miglior regalo di Pasqua possibile. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Tre assenti annunciati, quattro considerando Vidal partito ma non ancora al top della forma. Sono rimasti a Milano i difensori D’Ambrosio (risultato negativo al Covid-19 solo oggi) e Kolarov, oltre al centrocampista Perisic affaticato.

MODULO – Confermato il 3-5-2 di partenza per l’Inter, che torna in campo dopo un lunghissimo stop forzato. Conte deve cambiare alcuni interpreti fondamentali cercando di non snaturare tatticamente l’undici iniziale.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Più di un problema dietro. Il capitano Handanovic è pronto a tornare in porta dopo aver superato il Covid-19 sebbene Radu e Padelli si siano allenati per rimpiazzarlo. Al centro della linea a tre Ranocchia prende il posto di de Vrij che ha pochi allenamenti nelle gambe causa Coronavirus, mentre Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra sono praticamente obbligati.

CENTROCAMPO – Qualche dubbio in mezzo. A destra Hakimi è sicuro del posto, invece a sinistra Young è insidiato da Darmian. In cabina di regia c’è Brozovic con Barella mezzala destra ed Eriksen mezzala sinistra, anche se Gagliardini brama la maglia da titolare per questa occasione.

ATTACCO – Solita suggestione in avanti. Stavolta la certezza si chiama Lautaro Martinez, che affiancherà probabilmente Lukaku, ma Sanchez ha lavorato no-stop per essere titolare e chissà che non ci siano sorprese di questo tipo.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà il Bologna in Serie A: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; de Vrij; Darmian, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

