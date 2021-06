VIDEO AMARCORD – Mihajlovic magnifica punizione, Coppa Italia all’Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 giugno 2005. A San Siro l’Inter vince la quarta Coppa Italia della sua storia. Contro la Roma basta una rete di Sinisa Mihajlovic.

TRIONFO – Il 15 giugno 2005 si gioca il ritorno della finale di Coppa Italia tra Inter e Roma. A San Siro i nerazzurri partono favoriti, grazie allo 0-2 di tre giorni prima all’Olimpico (vedi articolo). Ai giallorossi servirebbe un mezzo miracolo per vincere, ma non avviene. Anzi, l’unica rete della gara avrà ancora i colori nerazzurri, nonostante la squadra di Roberto Mancini abbia alcune assenze pesanti fra cui capitan Javier Zanetti impegnato in Confederations Cup con l’Argentina. Al 52′ Sinisa Mihajlovic batte magistralmente una punizione dai venticinque metri: palla che sbatte sull’incrocio dei pali e entra in rete, per l’1-0 Inter. Il serbo bissa i gol, sempre su calcio piazzato, valsi il 2-0 nell’Inter-Roma di campionato di quattro mesi prima. Al termine, i nerazzurri possono finalmente alzare al cielo la quarta Coppa Italia della propria storia: è il primo trofeo dopo la Coppa UEFA 1997/98. Rivediamo questa vittoria nel video YouTube di “inter070”: