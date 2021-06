Gomez a gennaio si è trasferito dall’Atalanta al Siviglia, ma il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Serie A. Secondo Francesco Rocchi, intervenuto in collegamento durante “Notti Europee” su Rai 1, il Papu vuole tornare a Milano: Inter e Milan inevitabili opzioni.

CAVALLO DI RITORNO? – Alejandro Gomez più volte è stato accostato all’Inter, in diverse sessioni di mercato. A gennaio, dopo aver rotto con Gian Piero Gasperini, ha lasciato l’Atalanta per il Siviglia. Ora le strade del Papu e della Serie A possono ritrovarsi: secondo Francesco Rocchi, giornalista di Rai Sport, pur trovandosi bene nel club andaluso Gomez vorrebbe tornare in Italia. Non in una squadra precisa, ma in una città sì: Milano. Il Milan può pensarci, ma anche l’Inter è un’opzione valida. Da capire se le due milanesi saranno interessate a Gomez.