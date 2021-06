ESCLUSIVA IN – Mathias Olivera all’Inter, non ancora fatta: momento di attesa

Olivera all’Inter è un nome fatto nella giornata di ieri, come possibile nuovo acquisto (vedi articolo). Secondo quanto racconto in esclusiva da Inter-News.it, però, la trattativa non è conclusa nonostante sia possibile.

IL NOME NUOVO – Mathias Olivera può trasferirsi dal Getafe all’Inter nella prossima stagione. Il terzino sinistro uruguayano, classe ’97, ha una clausola da venti milioni di euro e il passaporto spagnolo. Ieri si è detto che la trattativa è ancora ai dettagli, ma arriva una minima frenata. «Non c’è ancora niente di concreto, aspettiamo che inizi il periodo di calciomercato», ha detto in esclusiva a Inter-News.it chi lo rappresenta, Pablo Boselli dell’agenzia Global Business Group. Qualcuno ricorderà Mathias Olivera giocare contro l’Inter: il 5 agosto 2020 nella partita degli ottavi di Europa League vinta 2-0 contro il suo Getafe. Lì fece ottantotto minuti, prima di essere sostituito da Francisco Portillo all’88’. Mathias Olivera è un laterale mancino dalle ottime qualità atletiche, che predilige i duelli uno contro uno e il gioco aereo.