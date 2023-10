VIDEO – Torino-Verona 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Verona, posticipo della settima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



POCO DA SEGNALARE – Torino-Verona 0-0 nel posticipo della settima giornata di Serie A. Bruttissima partita all’Olimpico, dove non succede praticamente nulla. E sì che sembrava promettente, quando dopo cinquantaquattro secondi Demba Seck va via bene in dribbling e da posizione defilata chiama alla parata di piede Lorenzo Montipò. Il portiere del Verona salva anche in chiusura di primo tempo, su un inserimento di Valentino Lazaro. All’ora di gioco Marco Davide Faraoni fa partire un cross che diventa tiro, Vanja Milinkovic-Savic deve impegnarsi per alzare sopra la traversa. Entra Milan Djuric, che a un quarto d’ora dalla fine si esibisce in una rovesciata facilmente parata dal portiere del Torino. A otto minuti dal termine azione confusa, va al tiro Perr Schuurs e quasi pesca l’incrocio. Con la porta vuota per un’uscita di Montipò Samuele Ricci ci prova quasi da centrocampo: non la inquadra. Nell’Hellas esordio (dal 1′) per Juan Manuel Cruz, figlio dell’ex attaccante dell’Inter Julio.

Video con gli highlights di Torino-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.