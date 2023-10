Palmeri: «Inter, partita difficile col Benfica. Un dubbio per Inzaghi»

L’Inter ha l’obbligo di vincere per fare un grande passo in avanti per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Tancredi Palmeri su Sportitalia annuncia un dubbio.

ATTESA – Palmeri spiega le idee di Inzaghi: «La partita è difficilissima, il Benfica ha perso contro il Salisburgo già ma è in un momento positivo. Ha vinto col Porto, ha lasciato punti per strada l’Inter. Giocherà con la migliore formazione possibile Inzaghi. Di Maria ha affrontato l’Inter con la Juventus e rappresenta il sentimento di vendetta sportiva nei confronti dei nerazzurri per l’anno scorso. L’unico dubbio per il tecnico piacentino è tra Dumfries e Darmian. Non sa se essere più conservativo sulla destra»