Cassano: «Sanchez benissimo Salernitana-Inter! C’è chi rompe i…»

Antonio Cassano, con la sua irriverenza, ha parlato dell’Inter e della prestazione messa in campo contro la Salernitana: tutta l’attenzione dell’ex calciatore è su Sanchez.

GIUDIZIO − Antonio Cassano ha parlato così alla BoboTv su Twitch: «Lautaro Martinez ha fatto una cosa unica: mai nessuno da subentrato ha fatto 4 gol in 5’. È un giocatore da 30 gol a partita! Sanchez ha fatto una buonissima partita e chi dice il contrario è per mettersi in mostra e per rompere i co****ni. Purtroppo chi non sa di calcio parla solo per parlare. Sanchez ha fatto una buonissima partita. L’Inter nel primo tempo ha fatto più fatica ma poi in venti minuti ha squarciato la gara Lautaro. L’Inter ha due squadre, anche se il Milan è lì e tallona».