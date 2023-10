Rocchi: «Berardi da rosso in Sassuolo-Juventus. È un errore»

Gianluca Rocchi è stato protagonista del format Open Var in diretta dagli studi di DAZN. Il designatore degli arbitri sottolinea un errore che coinvolge indirettamente l’Inter. Riguarda Domenico Berardi.

ERRORE – Berardi doveva saltare il match contro l’Inter. Lo conferma Gianluca Rocchi: «Per me era da rosso, sono stato chiaro. A livello procedurale l’arbitro fa un ottimo percorso, non è superficiale. Noi non valutiamo solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Decisione, velocità nel giudizio, comunicazione cruciale .Qui era da on-field review, Fabbri doveva correggere l’arbitro e consigliare il rosso. L’intervento di Berardi è sì alto, ma pericoloso e bisogna prenderlo considerazione. Fossi stato al monitor forse avrei fatto lo stesso errore. Berardi contro la Juventus si è salvato per il punto di contatto, ma era da espulsione e avrebbe saltato il successivo match».