VIDEO – Torino-Atalanta 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Atalanta, posticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



GRAN RILANCIO – Torino-Atalanta 3-0 nel posticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Vittoria roboante per il Torino, con Ivan Juric che supera il suo maestro. A sbloccare la situazione è un ex Atalanta trasferitosi in estate, Duvan Zapata, che al 22′ controlla a centro area un tocco di Nikola Vlasic batte a rete. Il più classico dei gol dell’ex. Charles De Ketelaere avrebbe l’occasione di pareggiare poco prima della mezz’ora, ma calcia addosso a Vanja Milinkovic-Savic. Il danno grosso lo fa però Giorgio Scalvini, trattenendo Alessandro Buongiorno appena battuto un corner col pallone dall’altra parte. L’arbitro Marco Piccinini fa cenno che non c’è nulla, ma il rigore è evidente e il VAR non può che fargli cambiare la decisione. Trasforma Antonio Sanabria, 2-0 al 56′. A dieci minuti dal termine l’Atalanta, in serata nerissima, potrebbe riaprirla con Mario Pasalic: bel sinistro ma Milinkovic-Savic respinge benissimo. Nel quinto e ultimo minuto di recupero Zapata completa la gran serata sua e del Torino con il destro deviato della doppietta.

Video con gli highlights di Torino-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.