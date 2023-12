Inter-Udinese, ancora emergenza per Inzaghi: previste rotazioni – CdS

Oggi l’Inter riprende gli allenamenti spostando l’obiettivo sull’Udinese, la prossima partita sabato alle 20.45. Il Corriere dello Sport segnala l’emergenza per Inzaghi, visto che tanti giocatori o non sono al meglio o saranno indisponibili.

LE ASSENZE – Per Inter-Udinese dovrebbe tornare Alessandro Bastoni, ma è quasi scontato che assieme a Benjamin Pavard mancheranno anche gli ultimi infortunati Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. L’assenza di quest’ultimo porta Simone Inzaghi a dover fare valutazioni su Juan Guillermo Cuadrado, che finora non ha mai giocato dal 1′. Se non dovesse dare ancora garanzie dal punto di vista fisico il Corriere dello Sport dà come alternativa l’inserimento di Yann Bisseck, che sarebbe alla prima da titolare in Serie A. Nel caso si sposterebbe da terzo centrale a esterno destro Matteo Darmian. Quest’ultimo, assieme a Francesco Acerbi, è atteso dagli straordinari anche in Inter-Udinese. Dove la difesa potrebbe essere completata da Carlos Augusto, se Bastoni dovesse ripartire dalla panchina, terzo centrale come domenica a Napoli. In vista della Real Sociedad (martedì prossimo) per sabato (ore 20.45) il quotidiano romano prevede alcuni cambi di Inzaghi. Si candidano in vista di Inter-Udinese Davide Frattesi, Kristjan Asllani e in attacco uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno