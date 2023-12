Bastoni, nel mirino Inter-Udinese. Il programma per il rientro – TS

Bastoni continua a spingere per rientrare in campo il prima possibile, magari in Inter-Udinese. TuttoSport spiega il programma dello staff nerazzurro nei prossimi giorni.

PIANO DI RECUPERO – Quest’oggi l’Inter torna a lavoro. Dopo la vittoria in trasferta contro il Napoli, il gruppo di Simone Inzaghi è pronto per una nuova sfida. Le fatiche del Maradona sono state recuperate nel giorno di libero di ieri, valido per tutti tranne che per i due infortunati. In attesa di scoprire la portata dei due più recenti acciacchi di Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni si sono presentati anche ieri, in solitaria, ad Appiano Gentile. Il lavoro di recupero procede per entrambi con un programma personalizzato. Per quanto riguarda il difensore italiano, in particolare, lo staff di Inzaghi ha previsto il suo rientro in gruppo proprio per questa settimana. Se l’allenamento insieme ai suoi compagni filerà liscio, per Bastoni potrebbero esserci buone probabilità di essere a disposizione in Inter-Udinese. Il calciatore sta spingendo per rientrare a disposizione il prima possibile, pensando che presto ci sarà bisogno di lui anche nel ritorno di Champions League contro la Real Sociedad.

Fonte: TuttoSport – Sim. Tog.