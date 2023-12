Dumfries, solo stanchezza? Inter in ansia per De Vrij: attesi esami – TS

L’Inter, dopo un giorno di riposo post Napoli, aspetta con ansia l’esito degli esami di Dumfries e De Vrij. TuttoSport disegna il quadro della situazione.

ORE DI ATTESA – Quella di oggi sarà una giornata importante per l’Inter per capire la portata degli infortuni di due importanti uomini di Simone Inzaghi. Denzel Dumfries e Stefan De Vrij hanno subito lo stop nel corso della partita contro il Napoli e ora attendono di sottoporti agli esami strumentali. Secondo quanto ripota TuttoSport, l’Inter spera che quella del laterale olandese sia più che altro stanchezza accumulata nelle ultime settimane e che si sia fermato in tempo, prima di subire lesioni. Diversa la situazione di De Vrij, per il quale il club nerazzurro sembra particolarmente in ansia. La sensazione, infatti, è che il difensore olandese abbia bisogno di un po’ di tempo in più per tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Dalla gara contro il Napoli l’Inter esce anche con un terzo acciaccato: Marko Anrautovic. Ma la sua mano, dopo aver subito un colpo, non lascia alcuna preoccupazione. Nel frattempo, ci sono novità rassicuranti sulle condizioni fisiche di Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard.

Fonte: TuttoSport – Sim. Tog.