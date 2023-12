Pavard, l’Inter spera nella migliore ipotesi: tre opzioni di rientro – TS

Pavard è agguerrito: la volontà è quella di tornare il prima possibile a disposizione dell’Inter. TuttoSport non esclude un’ipotesi alquanto positiva.

RIENTRO – Anche Benjamin Pavard, come il suo compagno di reparto Alessandro Bastoni, sta migliorando giorno dopo giorno dall’infortunio. La differenza fra i due è che l’italiano potrebbe rientrare a disposizione dell’Inter anche a breve, il francese invece ha ancora davanti a sé almeno due settimane. Secondo TuttoSport, infatti, le opzioni sul ritorno, almeno in panchina, di Pavard sono tre. La prima consiste nella migliore delle ipotesi, che vedrebbe il difensore esserci per l’Inter già nella gara del 17 novembre contro la Lazio. Altrimenti, il francese potrebbe rientrare fra i convocati di Inzaghi per la sfida successiva, quella di Coppa Italia contro il Bologna. O, ancora, potremmo rivederlo a disposizione il 23 dicembre contro il Lecce. I prossimi giorni saranno fondamentali in questo senso per conoscere le tempistiche definitive.

Fonte: TuttoSport – Sim. Tog.