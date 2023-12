Barella entra in lista: ecco la classifica marcatori stagionale dell’Inter

Barella necessita addirittura di diciannove partite ufficiali per bagnare il suo debutto stagionale con il gol ma per l’Inter di Inzaghi non è un problema. La classifica marcatori stagionale nerazzurra vede(va) già altri dieci calciatori in rete. A seguire la classifica aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Lo splendido slalom di Nicolò Barella a Napoli permette al centrocampista nerazzurro di entrare nella classifica marcatori stagionale. Nello specifico, l’undicesimo marcatore stagionale nerazzurro. Si tratta del quarantesimo gol della squadra di Simone Inzaghi che, dopo diciannove partite ufficiali, ha messo a segno 41 reti. La maggior parte in Serie A (33) nelle quattordici giornate giocate. Le altre in Champions League (8) nelle prime cinque giornate del Gruppo D. La media gol è superiore alle due reti a partita. Sopra la media in Italia, un po’ sotto in Europa. In attesa del debutto stagionale negli Ottavi di Coppa Italia (20 dicembre) e delle Final Four di Supercoppa Italiana (21-25 gennaio), l’Inter guida entrambe le classifiche che la vedono protagonista. Sia a livello di punti sia di reti. Il capocannoniere stagionale è il capitano Lautaro Martinez, già a quota 15 gol. Probabilmente soprende un po’ il resto podio, almeno per quanto riguarda numeri e posizioni. Completano la classifica attuale otto calciatori, con il già citato Barella fanalino di coda dopo la prima rete stagionale a Napoli. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi aggiornata dopo Napoli-Inter (0-3).

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24

15 GolHakan7 GolMarcus6 GolFederico, Denzel, Davide, Henrikhe Alexis2 GolFrancesco, Markoe Nicolò1 Gol