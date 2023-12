Bastoni corre per Inter-Udinese: due date per il rientro in gruppo – CdS

Bastoni ha fatto intendere ieri sera come ci sarà in Inter-Udinese, dopo aver saltato le tre trasferte consecutive per l’infortunio riportato con l’Italia. Il Corriere dello Sport aggiorna sul recupero del numero 95.

DI RITORNO – Se per Stefan de Vrij e Denzel Dumfries la situazione infortuni preoccupa, in attesa degli esami di oggi, è ormai guarito Alessandro Bastoni. Il difensore punta Inter-Udinese, come fatto intendere ieri sera lasciando il Gran Galà del Calcio dove è stato premiato: «Se ci sarò? Sì», il virgolettato raccolto dal Corriere dello Sport. Bastoni si era fermato nel terzo giorno di ritiro con l’Italia a Coverciano durante la sosta, per un infortunio muscolare al polpaccio destro. Che lo ha obbligato a saltare, oltre alle ultime due partite con la Nazionale nelle qualificazioni agli Europei, le trasferte dell’Inter contro Juventus, Benfica e Napoli. Ora l’atteso ritorno, che sarà però valutato in questi giorni. Per Bastoni è previsto il rientro in gruppo fra oggi, alla ripresa degli allenamenti, o più probabilmente domani. Peraltro ieri, pur essendo giorno di riposo per la squadra, si è comunque presentato alla Pinetina per seguire il programma di recupero. Ma Bastoni è ormai guarito e attende il rientro in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno