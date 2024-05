VIDEO – Taremi e il gol visto in diretta da Inzaghi: messaggio all’Inter

Taremi ha fatto gol ieri nella vittoria del Porto sul Chaves, poco dopo la fine della partita della sua prossima squadra (l’Inter col Sassuolo). Inzaghi l’ha potuto vedere in diretta: ecco il video.

IL SIPARIETTO – C’è una particolarità dal post partita di Sassuolo-Inter. Mentre andava in onda la serie di interviste, con Simone Inzaghi impegnato su DAZN, ha segnato Mehdi Taremi. Ossia uno dei prossimi due acquisti, assieme a Piotr Zielinski, a parametro zero per la prossima stagione. Il gol è arrivato proprio mentre il tecnico parlava e a Inzaghi è stato fatto vedere in diretta. Un messaggio particolare, proprio nella serata in cui finisce la lunghissima serie di partite consecutive a segno. Ecco il video del rigore trasformato al 73′ per chiudere lo 0-3 del Porto sul Chaves, da VSPORTS – Liga Portugal su Youtube.

Taremi avvisa Inzaghi per l’Inter della prossima stagione

I NUMERI – Pur essendo arrivati a inizio maggio, Taremi non è ancora in doppia cifra in stagione col Porto (anche perché ha saltato una parte per la Coppa d’Asia). In Liga Portugal sono cinque i gol in ventuno presenze, a cui se ne aggiungono due in Champions League e uno a testa in Allianz Cup e Taça de Portugal, su trentadue apparizioni complessive. Questo anche per via dell’accordo definito da tempo con l’Inter, che non è piaciuto affatto in Portogallo. A due giornate dalla fine il Porto non può più andare oltre il terzo posto, perciò nella prossima stagione non giocherà la Champions League. Ma questo interessa relativamente Taremi, che da luglio sarà a disposizione di Inzaghi e dell’Inter.