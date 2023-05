VIDEO – Roma-Salernitana 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Salernitana, posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



PASSO FALSO – Roma-Salernitana 2-2 nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Per la Roma la qualificazione alla prossima Champions League sarà forse più facile da ottenere battendo il Siviglia in finale di Europa League. Questo complice il pareggio con la Salernitana, che vale il -4 dal quarto posto a due giornate dalla fine nonostante la penalizzazione della Juventus. Spettacolare il vantaggio ospite: al 12’ lancio di Lassana Coulibaly e tocco al volo di Antonio Candreva, perfetto nell’inserimento. Nel recupero del primo tempo mischia in area e gol di Roger Ibanez, ma sulla giocata da corner ci sono due tocchi di mano e il gol è annullato al VAR. L’1-1 arriva davvero al 47’, con Stephan El Shaarawy lesto a ribadire in rete una punizione di Lorenzo Pellegrini respinta da Guillermo Ochoa. Ma la Salernitana non è in gita, pur essendo già salva, e al 54’ torna avanti con un colpo di tacco di Boulaye Dia su assist di Krzysztof Piatek. Altro gol pregevolissimo dei campani. Un’altra mischia a seguito di un corner porta Nemanja Matic a pareggiare, di destro all’83’. Nel lungo recupero (sette minuti prolungati) chance per Bryan Cristante di testa ma Ochoa blocca.

Video con gli highlights di Roma-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.