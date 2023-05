De Santis: «Un mese fa non c’era fiducia in Inzaghi. Adesso…»

Lorenzo De Santis ha sottolineato il giudizio di Simone Inzaghi fino a qualche tempo fa in questa stagione in diretta dagli studi di Sportitalia.

MOMENTI – De Santis non dimentica il passato recente per l’allenatore dell’Inter: «Se riavvolgiamo il nastro di un mese appena ricordiamo in che acqua navigava l’Inter e sicuramente non c’era tutta questa fiducia e disponibilità nei confronti di Simone Inzaghi. Sappiamo poi che i conti si fanno a maggio, con due finali in tasca tra cui quella di Champions League a Istanbul è tutto un altro andare. Importante anche il quarto posto in campionato».