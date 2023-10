VIDEO – Roma-Monza 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Monza, anticipo mattutino della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



NOVANTESIMO DI GLORIA – Roma-Monza 1-0 nell’anticipo mattutino della nona giornata di Serie A. La Roma soffre pur giocando un tempo con l’uomo in più ma alla fine trova i tre punti in maniera rocambolesca. Per il Monza il migliore è Michele Di Gregorio, clamoroso nel primo tempo sulle deviazioni ravvicinate a botta sicura di Houssem Aouar e Andrea Belotti. Quest’ultima arriva quasi all’intervallo, coi brianzoli già in dieci per il doppio giallo (41′) di Danilo D’Ambrosio, per un evitabile (quanto giudicato severamente) intervento da dietro su Belotti nella propria metà campo. Il Monza comincia bene la ripresa, con varie occasioni fra cui un sinistro alto di pochissimo di Andrea Belotti. A venti minuti dalla fine Romelu Lukaku si libera sulla destra e colpisce il palo esterno. Legno che prende pure Sardar Azmoun all’88’, su assist dell’ex Inter. È l’anticipazione del gol della Roma, che arriva proprio al 90′ con Stephan El Shaarawy bravo a raccogliere un pallone respinto in area. Nel lungo recupero espulso José Mourinho per aver irriso la panchina avversaria: salterà l’Inter.

Video con gli highlights di Roma-Monza dal canale ufficiale YouTube del Monza.