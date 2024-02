VIDEO – Roma-Cagliari 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Roma-Cagliari, posticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico.



SENZA STORIA – Roma-Cagliari 4-0 nel posticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Roma ottiene la terza vittoria su altrettante partite con Daniele De Rossi allenatore. La resistenza del Cagliari dura appena sessantadue secondi, sul primo angolo pallone tagliato e rimpallo su Andrea Petagna a favorire nell’area piccola Lorenzo Pellegrini per l’1-0. Per lui è il terzo gol consecutivo, ha sempre segnato sotto la gestione De Rossi. Al 9′ potrebbe essere già 2-0, con una deviazione ravvicinata sul palo di Bryan Cristante. Non bisogna attendere tanto, “solo” al 23′: Stephan El Shaarawy cerca di mettere in mezzo da sinistra, palla buona per Pellegrini e assist con velo a liberare centralmente Paulo Dybala per il sinistro del raddoppio. Il Cagliari avrebbe un rigore in chiusura di primo tempo, ma in realtà è Gianluca Lapadula a far fallo su Diego Llorente anziché il contrario e il VAR lo toglie. A inizio ripresa invece dal dischetto ci va la Roma, su altro angolo di mano la prende Petagna. Trasforma Dybala al 51′, per la doppietta personale. Entra Dean Huijsen e va subito a segno, al 59′ di testa su calcio d’angolo: partita chiusa con mezz’ora d’anticipo.

ROMA-CAGLIARI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Roma-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.