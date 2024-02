Inter-Juventus, rewind: i due capolavori di Inzaghi ad Allegri − CdS

Riavvolgere il nastro su Inter-Juventus è legittimo e anche educativo per capire le modalità con cui Simone Inzaghi ha incartato il suo collega Max Allegri. Il resto lo hanno eseguito alla perfezione Lautaro Martinez e compagni.

CAPOLAVORI − L’1-0 dell’Inter ai danni della Juventus di appena due giorni non deve ingannare nessuno. I nerazzurri potevano vincere senza problemi anche con altri due/tre gol di scarto, se non fosse stato per Szczesny, autore di due parate ai limiti dell’impossibile. Ma come Inzaghi ha incartato Massimiliano Allegri? Due in particolare i capolavori tattici del mister interista. Il primo tra attacco e centrocampo: ovvero per impedire a Manuel Locatelli di schermare Calhanoglu in regia, Lautaro Martinez si è mosso da seconda punta abbassandosi fino alla trequarti e trovandosi continuamente senza marcatura. Infatti, Locatelli cercando di impedire il gioco a Calhanoglu si accorgeva sin dalle prime battute che Lautaro Martinez rimaneva senza uomo. Ciò ha portato la Juventus ad abbassarsi tantissimo, chiudendosi per non farsi infilare dagli inserimenti nerazzurri. Il secondo capolavoro riguarda l’asse di destra: Pavard-Barella-Darmian. Se Calhanoglu è stato il migliore in campo di Inter-Juventus, al secondo posto c’è sicuramente Benji l’interista. Il francese ha difeso, attaccato e ha partecipato attivamente all’autogol di Gatti. L’ex Bayern Monaco faceva praticamente l’ala aggiuntiva a Darmian occupando benissimo gli spazi e creando superiorità numerica. Ha fatto tutto e senza respiro correndo addirittura 11,6 chilometri. Insomma, è stato un calcio relazionale, per citare Luciano Spalletti.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania