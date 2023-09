VIDEO – Lazio-Monza 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Monza, anticipo della quinta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SI SBLOCCA L’EX – Lazio-Monza 1-1 nell’anticipo della quinta giornata di Serie A. Una vittoria, un pari e tre sconfitte per la Lazio, decisamente ben al di sotto delle aspettative. Il pari è col Monza, complice una più che positiva prestazione della squadra di Raffaele Palladino. Cominciano meglio i padroni di casa, in avvio Mattia Zaccagni se ne va sulla sinistra a Patrick Ciurria che appena dentro l’area lo butta giù: rigore netto. Dal dischetto trasforma Ciro Immobile, il match si sblocca al 12′. La Lazio però non costruisce sul vantaggio trovato nella parte iniziale del match, permettendo agli ospiti di entrare in partita. E così Ciurria può riscattarsi al 36′, quando sulla sua fascia di riferimento punta e crossa basso per l’inserimento vincente sul secondo palo di Roberto Gagliardini. Per lui primo gol da ex Inter. Una leggerezza difensiva in avvio di ripresa innesca Immobile in area per la doppietta, destro a effetto e palla sul palo. Il Monza però non resta a guardare, con Andrea Colpani (altra ottima partita) vicino all’1-2. A un quarto d’ora segnerebbe Andrea Carboni, ma un fuorigioco a inizio azione di Samuele Vignato invalida tutto. Un errore del rientrante Danilo D’Ambrosio, entrato nella ripresa, all’87’ manda di fato in porta Immobile: bravissimo Michele Di Gregorio a non fare fallo e smanacciare lontano il pallone. Ci sono proteste della Lazio, ma l’intervento è regolare. E a fine partita l’Olimpico fischia i suoi.

Video con gli highlights di Lazio-Monza dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.