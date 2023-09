Empoli-Inter, probabili formazioni 5ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Empoli-Inter in Serie A è il primo lunch match nerazzurro stagionale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo l’esordio in Champions League. Le due squadre a partire dalle ore 12:30 si affronteranno presso lo Stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena” di Empoli (FI) per la partita della 5ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Inzaghi ha la possibilità di staccare il Milan e sfruttare il passo falso della Juventus. Ecco le probabili formazioni di Empoli-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

EMPOLI (4-3-1-2): 99 E. Berisha; 24 Ebuehi, 34 Ismajli, 33 Luperto ©, 3 Giuseppe Pezzella; 21 Fazzini, 18 Marin, 29 Maleh; 35 Baldanzi; 9 Caputo, 28 Cambiaghi.

A disposizione: 1 Perisan, 40 Stubljar; 4 Walukiewicz, 5 Grassi, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 19 Bereszynski, 20 Cancellieri, 22 F. Ranocchia, 23 Destro, 30 Simone Bastoni.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 25 Caprile; 27 D. Maldini.

Altri giocatori: 12 Seghetti, 36 Vertua; 37 Kaczmarski, 44 Ignacchiti.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Per invertire la rotta dopo l’esonero di Zanetti e provare a sovrascrivere lo 0 alla voce “punti in classifica” Andreazzoli opterà per qualche modifica in ogni reparto. In difesa Walukiewicz difficilmente scavalcherà Ismajli nelle gerarchie al centro ma sulla destra Ebuehi rischia in favore di Bereszynski. A centrocampo Marin è in vantaggio su Grassi come perno, invece l’altro Bastoni è in ballottaggio con Maleh per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco l’ex Destro va verso la panchina in favore di Caputo, che ora farà coppia con Cambiaghi.

Probabili formazioni Serie A: Empoli-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Alessandro Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 10 Lautaro Martinez ©, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 49 M. Sarr, 48 Guercio, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Altro giro di rotazioni per Inzaghi, che stavolta farà riposare Dumfries e Barella ma probabilmente non il suo Bastoni. Previsto l’esordio di Pavard in Serie A, di conseguenza de Vrij va verso l’esclusione. Tornano dal 1′ Darmian – ma avanzato a centrocampo da quinto destro – e Dimarco sull’altro lato. Calhanoglu recuperato davanti alla difesa. Esordio da titolare per Frattesi. Il turno di riposo potrebbe toccare anche al capitano Lautaro Martinez ma è molto più probabile che sia ancora Sanchez a partire dalla panchina, dove siederà anche Klaassen.