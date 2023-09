Andreazzoli punta sul 4-3-1-2 per Empoli-Inter: la probabile – CdS

Prima in panchina per Aurelio Andreazzoli, chiamato a risollevare le sorti della sua squadra dopo una partenza decisamente poco brillante. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico punta sul 4-3-1-2 per Empoli-Inter.

TREND DA INVERTIRE – Per Aurelio Andreazzoli la prima in panchina non sarà sicuramente semplice. Empoli-Inter al Castellani, con i toscani che arrivano da quattro sconfitte consecutive, zero gol segnati e ben sette presi contro la Roma. Per questo il tecnico, che non potrà contare su Caprile e Maldini, punta su un 4-3-1-2 per cercare di contrastare il 3-5-2 proposto da Simone Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE – Questa la probabile formazione schierata da Andreazzoli per Empoli-Inter: (4-3-1-2) Berisha; Ebuehi, Luperto, Ismajli, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Shpendi.