Empoli-Inter, probabile formazione: Inzaghi rivoluziona la difesa − TS

Empoli-Inter andrà in scena oggi, a partire dalle 12:30, in diretta dal Castellani. La probabile formazione di Inzaghi promette, per questa 5ª giornata, delle sorprese.

RIVOLUZIONE − Il fischio d’inizio di Empoli-Inter ci sarà oggi al Castellani alle 12:30. Secondo Tuttosport, la probabile formazione di Simone Inzaghi promette rivoluzioni soprattutto in difesa. Dopo la prima in Champions League, Benjamin Pavard dovrebbe partire titolare anche in Serie A. Al centro della difesa torna in auge il nome di Francesco Acerbi con Alessandro Bastoni che rinuncerebbe al riposo per giocare dal 1′. Debutto da titolare poi anche per Davide Frattesi.

PROBABILE FORMAZIONE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport