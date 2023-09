Inzaghi a caccia della 5ª vittoria in Serie A: Empoli-Inter vale già tanto − TS

Inzaghi è a caccia della 5ª vittoria consecutiva in Serie A, in primis per cercare di allungare già da adesso sulle avversarie. Ma i motivi restano molteplici.

CACCIA − Simone Inzaghi è perciò a caccia della 5ª vittoria consecutiva in Serie A e per cercare di ottenerla schiererà le sue carte migliori in Empoli-Inter. Come scritto da Tuttosport, i motivi sono molteplici. Intanto si proverà ad allungare sulle avversarie, prima dell’arrivo di impegni consecutivi e difficili da affrontare. Ma poi il tecnico nerazzurro cercherà in tutti i modi di eguagliare i grandi nomi della storia nerazzurra come quelli di Herrera, Conte e Mancini. Infine, potrebbe essere un’ottima boccata d’ossigeno dopo il faticoso pareggio ottenuto contro la Real Sociedad in Champions League.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna