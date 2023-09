Bastoni, Inzaghi ci ripensa? La decisione del mister per Empoli-Inter − TS

Bastoni può partire titolare con Acerbi in panchina in Empoli-Inter? Simone Inzaghi avrebbe preso una decisione in tal senso. Ecco il ragionamento.

DECISIONE − Secondo Tuttosport, Simone Inzaghi avrebbe cambiato idea sulla possibilità di far riposare Alessandro Bastoni. E per un motivo a sorpresa: quello di schierare i giocatori migliori dopo la sconfitta della Juventus per provare a iniziare ad allungare in classifica. L’obiettivo è provare ad andare in fuga fin dall’inizio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino