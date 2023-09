Empoli-Inter, cinque cambi dalla Champions League: una conferma – CdS

Cinque cambi di formazione previsti per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter, rispetto a quanto visto in Champions League contro la Real Sociedad. Secondo il Corriere dello Sport arriva anche una conferma.

CAMBI DI FORMAZIONE – Sono cinque i cambi previsti da Simone Inzaghi per Empoli-Inter di questa sera, rispetto a quanto visto contro la Real Sociedad. Partendo dalla difesa, dove Francesco Acerbi prenderà il posto di Stefan de Vrij. Conferma, dunque, per Alessandro Bastoni. A centrocampo rivoluzione per quattro quinti: a sinistra torna Federico Dimarco, mentre al centro torna Hakan Calhanoglu. Oltre alla prima di Davide Frattesi. Infine Matteo Darmian sulla destra, per far rifiatare Denzel Dumfries.

PROBABILE FORMAZIONE – Questo il probabile undici di Inzaghi per Empoli-Inter: (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Pavard; Dimarco, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Darmian; Lautaro Martinez, Thuram