VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Milan-Inter 1-2

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: l’ultima non può che essere Milan-Inter (1-2) di lunedì 22 aprile 2024.

ARIA ELETTRICA – La cavalcata dell’Inter verso lo Scudetto numero 20, quello che vale la seconda stella, può concludersi nel migliore dei modi. Perché la matematica può premiare i nerazzurri già con cinque giornate d’anticipo, nel derby di ritorno contro il Milan. Una partita a cui Stefano Pioli e i suoi arrivano mentalmente demoliti dall’eliminazione in Europa League contro la Roma. Con la tifoseria “di casa” che chiede di chiudere la stagione con orgoglio, impedendo ai cugini nerazzurri di festeggiare lo Scudetto davanti ai rivali di sempre. Tuttavia il più impensabile sogno dei tifosi interisti prende forma.

SENZA STORIA – L’Inter approccia il derby col Milan nello stesso modo degli ultimi cinque (tutti vinti). E quindi passa in vantaggio prima del 20′. Grazie a un’incornata di Francesco Acerbi su assist di Benjamin Pavard su calcio d’angolo di Federico Dimarco. I nerazzurri non danno in escandescenza, e provano a raddoppiare. Nonostante le diverse occasioni, servirà attendere l’inizio della ripresa. Quando Marcus Thuram scherza Fikayo Tomori dal vertice sinistro dell’area (come all’andata), piazzando un rasoterra sibillino che beffa Mike Maignan sul primo palo. Lo 0-2 fa salire i battiti dei tifosi ospiti, che sugli spalti iniziano a cantare. Nel finale c’è spazio per qualche emozione di contorno: prima la rissa tra Theo Hernandez e Denzel Dumfries (causata da un fallo di Rafael Leao su Davide Frattesi), che vengono entrambi espulsi. Poi il gol della bandiera di Tomori a dieci minuti dal 90′, e infine l’espulsione di Davide Calabria, che rifila un pugno sempre a Frattesi. Brutte scene che non possono rovinare la festa dell’Inter quando l’arbitro fischia la fine, sancendo la vittoria dello Scudetto della seconda stella.

Video highlights di Milan-Inter (1-2) del 22 aprile 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro