VIDEO – Juventus-Salernitana 6-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Juventus-Salernitana, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 6-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



STAVOLTA GOLEADA – Juventus-Salernitana 6-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per una volta niente corto muso per la Juventus. I bianconeri ribaltano il vantaggio iniziale della Salernitana e realizzano ben sei gol in Coppa Italia. E sì che dopo un minuto segna Chukwubuikem Ikwuemesi, su gentile omaggio di Federico Gatti. Ma il gol a freddo è solo un’illusione, al 12’ cross lungo da sinistra per la sponda di Andrea Cambiaso e l’inserimento vincente di Fabio Miretti. La Juventus avrebbe anche un rigore, ma il fallo di Junior Sambia su Gatti è fuori area e il VAR lo revoca. Vantaggio comunque solo rinviato al 35’, quando proprio Cambiaso sfrutta un pallone prolungato in area per incrociare di sinistro. Al 54’ è partita di fatto chiusa, nel momento in cui Daniele Rugani quasi senza volerlo ribadisce in rete un colpo di testa di Arkadiusz Milik parato da Vincenzo Fiorillo. A un quarto d’ora dalla fine la Salernitana si condanna da sola: sfortunato autogol di Dylan Bronn su tiro di Kenan Yildiz respinto da Fiorillo. I grandi gol della Juventus arrivano alla fine: all’88’ grande slalom di Yildiz, al 91’ super destro da fuori di Timothy Weah.

Video con gli highlights di Juventus-Salernitana dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.