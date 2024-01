Lautaro Martinez e Dimarco OK, ma (forse) solo uno dal 1′! Inzaghi non ha fretta – CdS

Inzaghi recupera Lautaro Martinez e Federico Dimarco prima di Inter-Verona in programma sabato 6 gennaio alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi i giocatori si accomoderanno in panchina, dato che non c’è fretta di forzare il loro rientro tra i titolari. Al massimo solo uno giocherà titolare.

I RECUPERI – Lautaro Martinez e Federico Dimarco ieri pomeriggio sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo ad Appiano Gentile prima della sfida tra Inter e Verona. Questo significa che hanno perfettamente recuperato dai rispettivi infortuni e saranno disponibili per la prima sfida del 2024 a San Siro. Difficile vederli subito titolare, anche se quello che più scalpita in questo momento è Lautaro Martinez. Finora, però, Simone Inzaghi è stato sempre molto attento nella gestione di chi rientrava da un infortunio: mai subito titolare e, nel caso (non sempre), utilizzo solo a partita in corso. Peraltro, l’avversario, ovvero il Verona, non spinge a forzare, anzi. Insomma, l’idea è che, là davanti, possano bastare Marko Arnautovic e Marcus Thuram. Del resto, l’austriaco ha trovato il gol proprio nell’ultima uscita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno