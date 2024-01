Icardi e Wanda Nara ci riprovano, l’Inter dice no: la reazione e i motivi– TS

La volontà di Mauro Icardi e Wanda Nara sarebbe quella di tornare nella Milano nerazzurra. TuttoSport spiega qual è la reazione dell’Inter e le motivazioni di una chiusura.

CHIUSURA – Mauro Icardi potrebbe tornare all’Inter? Non è certo un rumors di mercato nuovo, questo. Da anni, dopo che la dirigenza nerazzurra nel 2019 scelse di proseguire senza l’argentino, si susseguono voci che vedrebbero l’attaccante vicino ad un rientro a Milano. Cose c’è di vero nella suggestioni di questi ultimi giorni? Secondo TuttoSport la volontà di Icardi e della moglie-procuratrice Wanda Nara, effettivamente, è quella di fare ritorno nel capoluogo lombardo, tanto da aver tentato di lanciare l’amo alla società nerazzurra. L’Inter, dall’altra parte, ha messo davanti un muro.

IMPOSSIBILE – C’è da dire, però, che il “no” interista è stato meno granitico rispetto al passato. Forse perché quelli che insieme ad Icardi erano i protagonisti dello spogliatoio dell’Inter, coi quali ci furono non pochi attriti, sono ormai andati tutti via. Tuttavia, la chiusura nerazzurra resta insormontabile. Neanche l’attico, mai ceduto e ancora di proprietà della famiglia argentina, a Milano, vicino alla sede dell’Inter, ammorbidisce l’ambiente nerazzurro. Come anche la volontà di Icardi di tornare, spinto dal non aver mai dimenticato quei colori.

MOTIVAZIONI – Come sottolinea l’edizione odierna di TuttoSport, il ritorno all’Inter di Icardi e Wanda Nara è impossibile e lo è per più di un motivo. Innanzitutto per questioni tecniche: Inzaghi, a prescindere da un’eventuale addio o permanenza di Sanchez, ha bisogno di una seconda punta. Non di un uomo d’area come l’argentino. Anche dal punto di vista economico qualcosa che non quadra. L’attaccante al Galatasaray percepisce un ingaggio da quasi 10 milioni di euro, fra fisso e bonus, che i nerazzurri non potrebbero dargli. Quindi, al massimo arriverebbe a Milano in prestito. Poi ci sono anche motivazioni legate all’ambiente e alla moglie-procuratrice Wanda Nara. Con quest’ultima è veramente difficile che la dirigenza nerazzurra decida di contrattare. Senza, forse, la percentuale di probabilità aumenterebbe.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini