Buchanan unico rinforzo dell’Inter a gennaio. Altri innesti solo in un caso – CdS

L’Inter ha risolto subito la pratica mercato con l’unico rinforzo che serviva, vale a dire il sostituto di Juan Cuadrado, ossia Tajon Buchanan. Al massimo, un secondo sforzo sarà fatto in attacco, ma come specificato dal Corriere dello Sport solo in un determinato caso.

MERCATO IN ENTRATA – Iniziato presto, il mercato di gennaio interista è da considerare virtualmente già chiuso. Almeno è quanto che garantiscono i dirigenti. Dopo Tajon Buchanan, che di fatto sostituirà sin da subito l’infortunato Juan Cuadrado, l’unica variabile è Alexis Sanchez, che ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita. Ma il cileno, almeno per il momento, non si è fatto sedurre, anzi: è convinto di poter essere ancora protagonista e vuole vincere il suo secondo scudetto interista. Qualora dovesse cambiare idea, allora Marotta, Ausilio e Baccin andrebbero alla caccia di un nuovo attaccante.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno