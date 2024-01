Inter-Verona, Inzaghi ritrova Dimarco, ma non del tutto! Due scelte – TS

Dimarco torna a disposizione di Inzaghi, che resta cauto. Di seguito alcune delle scelte per il centrocampo di Inter-Verona dell’allenatore nerazzurro, secondo TuttoSport.

SCELTE – Federico Dimarco, insieme al compagno di squadra Lautaro Martinez, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo con l’Inter. L’esterno nerazzurro, dunque, ha ormai recuperato dall’infortunio che lo ha costretto fermo ai box. Così Simone Inzaghi avrà a disposizione anche lui per Inter-Verona di domani. Stando a quanto riporta TuttoSport, però, l’allenatore piacentino preferirà far partire Dimarco dalla panchina, per poi dargli spazio magari a partita in corso. Carlos Augusto, dunque, giocherà ancora titolare dal 1′. Un’altra scelta di Inzaghi quasi certa è la presenza di Hakan Calhanoglu in cabina di regina. Il centrocampista turco, che ieri ha parlato di un’intensa intervista, si è ripreso dall’influenza.

Fonte: TuttoSport – Sim. Tog.