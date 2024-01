Buchanan, oggi prima volta ad Appiano Gentile! La scelta sul numero di maglia – CdS

Buchanan è un nuovo giocatore dell’Inter, l’ufficialità arriverà questa mattina. I contratti sono stati firmati ieri nel tardo pomeriggio. Contro il Verona non ci sarà. Ci sarà, invece, oggi per la prima volta ad Appiano Gentile. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, due possibilità sulla scelta del numero di maglia.

PRIMO GIORNO – Tajon Buchanan oggi conoscerà Simone Inzaghi e i suoi nuovi compagni all’Inter, dato che effettuerà il suo primo allenamento ad Appiano Gentile. In giornata è atteso anche l’annuncio ufficiale, dopo la firma sul contratto. Ma per completare il tesseramento, occorre il permesso di soggiorno, essendo extracomunitario. Buchanan lo atterrà la prossima settimana, tornando in Belgio, con un appuntamento già fissato presso l’ambasciata italiana a Bruxelles. Contro il Verona domani non ci sarà, ma per il debutto – quantomeno in panchina -, dovrà attendere sabato 13 gennaio in casa del Monza. Per quanto riguarda la scelta del numero di maglia, invece, con ogni probabilità sceglierà la 17 (già indossata con la maglia del Club Brugge), oppure la numero 11 (indossata con la maglia del Canada), entrambe disponibili all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno