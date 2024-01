VIDEO – Juventus-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Empoli, anticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



OPS – Juventus-Empoli 1-1 nell’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Quella che doveva essere una passeggiata per la Juventus si trasforma in un passo falso pesantissimo. Parte della colpa è di Arkadiusz Milik, che dopo un quarto d’ora sbaglia una giocata e interviene male su Alberto Cerri. L’arbitro Livio Marinelli dà solo giallo, ma il VAR non può far altro che intervenire e portare al rosso diretto. In undici contro dieci l’Empoli ci prova due volte, ma Wojciech Szczesny risponde presente. A differenza di Emmanuel Gyasi, che nel recupero del primo tempo sbaglia un banale appoggio liberando Fabio Miretti che spreca solo davanti al portiere. La Juventus, pur in inferiorità numerica, passa al 50′: solito corner, solito rimpallo favorevole e gira in rete Dusan Vlahovic. Ancora un gol del serbo, da quaranta giorni il trascinatore dei bianconeri. Ma stavolta non c’è il corto muso di Massimiliano Allegri, perché al 70′ l’Empoli pareggia con un tiro dal limite del subentrato Tommaso Baldanzi che sorprende Szczesny. E il punto dei toscani è un bene anche per l’Inter.

JUVENTUS-EMPOLI – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Juventus-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.