Fiorentina-Inter senza Biraghi, ma c’è un ex: la probabile formazione

In casa Fiorentina si prepara la delicata sfida di questa sera contro l’Inter, che inizierà alle 20.45. Qualche dubbio per Italiano, che non avrà Biraghi ma si affida a un ex.



DIFFICILE – Archiviata la sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si trova a sfidare questa sera al Franchi la vincente del trofeo in Arabia Saudita, l’Inter di Simone Inzaghi. Per i viola si chiude un cerchio di rimpianti ma tanti sguardi positivi al futuro. Italiano si affida alla solita esperienza di Pietro Terracciano tra i pali vista anche l’assenza di Oliver Christensen, non incluso nei convocati. Con le assenze sicure di Josip Brekalo (in uscita), Christian Kouamé, Dodò, Gaetano Castrovilli e dello stesso Biraghi, Italiano in Fiorentina-Inter si affiderà quasi sicuramente al 4-2-3-1 con l’altro ex Marco Davide Faraoni e Fabiano Parisi sulle fasce assieme a Nikola Milenkovic e Luca Ranieri in difesa. In mediana spazio al duo Arthur-Duncan con Jonathan Ikoné e Riccardo Sottil ai lati di Giacomo Bonaventura sulla trequarti. Tutti e tre a supporto di Lucas Beltran come unico terminale offensivo, anche se torna Nicolas Gonzalez. Questal a probabile formazione di Italiano per Fiorentina-Inter: P. Terracciano; Faraoni, Milenkovic, L. Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran.